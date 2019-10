Verdacht auf Brandstiftung

Biblis.Die Bibliser Feuerwehr hat am Samstag gegen 21.45 Uhr einen Brand im DRK-Stützpunkt in der Wattenheimer Straße gelöscht. Wie Feuerwehrsprecher Ralf Becker berichtet, standen die Bewohner und die Einsatzkräfte vom Rettungsdienst beim Eintreffen der Brandschützer auf der Straße. Unter dem Rettungswagen in der Fahrzeughalle waren Flammen zu sehen, Rauch kam aus der Halle. Die Feuerwehrleute gingen mit Atemschutz in die Fahrzeughalle und löschten das Feuer unter dem Fahrzeug. Polizei und die Kriminalpolizei seien zur Einsatzstelle gerufen worden, so Becker. Nach ersten Erkenntnissen gebe es den Verdacht der Brandstiftung, bestätigte die Polizei.

Bürgermeister Felix Kusicka war über den Feuerwehreinsatz informiert worden und umgehend an die Einsatzstelle gekommen, um sich vor Ort ein Bild über die Lage zu machen. Im Einsatz waren die Feuerwehren der Gemeinde Biblis mit sechs Fahrzeugen und 40 Mann, sowie der Rettungsdienst aus Bürstadt. ps

© Südhessen Morgen, Montag, 14.10.2019