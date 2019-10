Veredlungskurs am 17. Oktober

Biblis.Beim Obst- und Gartenbauverein Biblis findet am Donnerstag, 17. Oktober, um 19 Uhr in der Obstanlage „Gipfelhorst“ ein Veredelungskurs für Obstbäume statt. Dabei entsteht eine Kreuzung aus verschiedenen Obstsorten. Der Kurs ist in drei Teile unterteilt. Teil eins besteht aus der Theorie des Veredelns. Jeder Teilnehmer kann sich bei einer Apfelverkostung auf die Sorten der Veredelung festlegen. Im Januar/Februar 2020 erhält der Teilnehmer in Teil zwei den Topf mit Erde sowie einen Obstbaumtrieb. Teil 3 findet im August 2020 an einem Samstag statt. Dann wird gezeigt, wie der Setzling durch einen Veredelungsschnitt am Baum befestigt wird. Der Kurs kostet 13 Euro pro Teilnehmer. Anmeldungen bei Wolfgang Heeb unter 06251/34 38 oder 0172/6 26 85 44. red

