Verein als Partner beim Naturschutz

Biblis.Der Prüfantrag der SPD in Sachen Beitritt zum Landschaftspflegeverband Bergstraße traf in der Bibliser Gemeindevertretung auf weitgehende Zustimmung. Der Verband soll im August 2021 als Verein gegründet werden.

SPD-Fraktionschef Josef Fiedler schätzt, dass auf Biblis damit Kosten von rund 3000 Euro zukommen. „Im nächsten Frühjahr haben wir noch ausreichend Gelegenheit, uns damit zu beschäftigten“, so Fiedler. Hans-Michael Platz, Vorsitzender der CDU-Fraktion, zeigte sich hingegen weniger euphorisch. Er hatte einen Fragenkatalog ausgearbeitet, den Bürgermeister Volker Scheib mitnehmen und abfragen wird. Platz sieht kritisch, dass sich die Kommunen mit ihren Anfragen an einen eingetragenen Verein richten sollen. „Ich frage mich, wie das funktionieren soll.“ Die Gelder im Haushalt will er mit einem Sperrvermerk belegen. Alle waren für den Prüfantrag, lediglich von der Freien Liste Biblis (FLB) gab es drei Enthaltungen.

Rechtsabbieger am Werrtor

Zum Thema Querung der B 44 am Werrtor berichtete Bürgermeister Volker Scheib vom Lokaltermin unter anderem mit Hessen Mobil. Das Amt hatte nichts gegen eine Ampelanlage samt zugehörigem Fahrbahnteiler einzuwenden. „Wir überlegen, ob es sinnvoll ist, auch eine Rechtsabbiegerspur in die Bachgasse anzulegen“, so der Bürgermeister. Auf jeden Fall ist eine Linksabbiegespur aus Groß-Rohrheim kommend in Richtung Werrtor vorgesehen. Für einen Kreisel ist es dort zu eng, er müsste rund 40 Meter Durchmesser haben, was an dieser Stelle nicht machbar sei.

Hans-Peter Fischer, Fraktionsvorsitzender der FLB, lobte die Finanzverwaltung für die Übersicht über den Haushalt 2019 auf einer einzigen Seite, die den Gemeindevertretern überreicht worden war. „Das ist genau das, was wir uns schon seit Jahren gewünscht haben“, so Fischer. Über den Jahresabschluss 2019 ist noch nicht abgestimmt worden, der neue Haushalt wurde ebenfalls quasi kommentarlos eingebracht. Er liegt schriftlich und im Internet vor. Scheib verzichtete auf eine Haushaltsrede. Wenn Fragen dazu auftauchen, komme er gerne zu den Fraktionen, um diese zu beantworten. Die Haushaltsberatungen folgen in den nächsten Sitzungen im Januar. cid

© Südhessen Morgen, Montag, 14.12.2020