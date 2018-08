Vergebliche Suche nach mutmaßlich gekenterten Booten

Die Suche nach zwei mutmaßlich gekenterten Booten im südhessischen Rhein hat am Donnerstagabend die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Wasserschutz in Atem gehalten. Wie ein Sprecher der Ludwigshafener Wasserschutzpolizei auf Anfrage mitteilte, waren die Rettungskräfte um 20.45 Uhr über ein "total gekentertes Boot" am Rheinkilometer 449 bei Nordheim aufmerksam gemacht worden. Die Meldung löste eine groß angelegte Suchaktion aus, in die Retter örtlicher Feuerwehren ebenso eingebunden waren, wie die Wasserschutzpolizisten aus Ludwigshafen und Südhessen. Auch ein Rettungshubschrauber war zeitweise im Einsatz, konnte jedoch weder ein Boot noch Personen im Rhein auffinden, sodass die Suche um 22 Uhr eingestellt wurde.

Kurz darauf wurden die Retter auf ein angeblich zweites gekentertes Boot im Rhein nahe des Atomkraftwerks Biblis hingewiesen. Dieses stellte sich bei genauerer Nachsuche als illegal entsorgtes Planschbecken heraus, das von der Polizei geborgen und entsorgt wurde. Ob es sich bei beiden gesehenen Booten tatsächlich um das gefundene Plantschbecken handelte, konnte der Polizeisprecher nicht vollends bestätigen: "Wir vermuten das aber sehr stark."