Anzeige

Biblis.Auch Biblis ist im Fußballfieber. Die Fans verfolgten gestern das erste Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Bella’s Biergarten in der Darmstädter Straße auf einer Großleinwand. Der Biergarten wurde allerdings nur durch ein paar Sonnenschirme beschattet und nicht wie früher mit einem Dach, das auch gegen Spiegelungen auf der Leinwand geschützt hatte. Wirtin Izabela Grotjan, die den Biergarten von Ottmar Lehmann übernommen hat, will alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft und das Finale zeigen. Als nächstes steht die Begegnung gegen Schweden am Samstag, 23. Juni, um 20 Uhr an. Ein Rahmenprogramm ist nicht geplant. kur