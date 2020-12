Verkehr zu schnell und zu laut

Biblis.Thomas Hilscher, „ ein besonders engagierter Bürger“, so betitelt von Bürgermeister Volker Scheib, überreichte der Gemeinde eine Unterschriftenliste besorgter Bürger. Scheib nahm die Liste mit den 380 Namen entgegen und versprach, diese mit den Forderungen „ungeschönt sofort an die Kommunalpolitik weiterzugeben“. Diese verlangen eine Verkehrsberuhigung in Biblis Süd, verbunden mit der Aufstellung eines Gesamt-Verkehrskonzeptes. Konkret geht es ihnen um die Bereiche Bürstädter-, Wattenheimer- und Kirchstraße (Teilstück bis zur Kirche) im Süden der Gemeinde.

Hier fordert die Bürgerinitiative Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger, eine Reduzierung des Verkehrs im genannten Gebiet, keine Lkw mehr, weniger Lärm und Dreck, eine bessere Parkplatzsituation im Ortszentrum und eine Leitung des Verkehrs auf die vorhandenen Umgehungsstraßen. „Die ungeordnete Parkplatzsituation gepaart mit einem hohen Verkehrsaufkommen sowie die permanenten Geschwindigkeitsüberschreitungen in den genannten Straßen führen regelmäßig zu gefährlichen Situationen für alle Verkehrsteilnehmer“, sagte Thomas Hilscher.

Insbesondere in der Wattenheimer Straße, ganz besonders im Bereich der Metzgerei und der Einmündung der Bürstädter Straße werde viel zu schnell gefahren. Immer wieder komme es beinahe zu Unfällen, sagte Hilscher. „30 fährt dort fast keiner“, so der Bibliser. Diese Kreuzung sei durch die lange Kurve und parkende Fahrzeuge ganz besonders gefährlich für Fußgänger, weil nur schwer einsehbar. Daher fordert die Bürgerinitiative dort einen sicheren Übergang.

Querungshilfe gefordert

Ein ähnliches Bild zeige sich in der Kirchstraße. In Höhe der Schule und der Kita Pusteblume – dahinter gibt es keinen eigenen Übergang für Fußgänger. Im Moment hilft man sich hier mit Schülerlotsen, doch es müsse eine Querungshilfe her, so die Bürgerinitiative.

„Ich weiß gar nicht, wie viele Zebrastreifen es etwa in Einhausen gibt. Wir haben fast nichts dergleichen“, sagte Scheib. Der Bibliser Bürgermeister stärkte der Bürgerinitiative den Rücken. „Da ist wohl damals bei der Planung einiges schief gelaufen. Gerade in der Wattenheimer Straße wurden zu viele Kompromisse gemacht. Überhaupt ist Biblis vor allem Autofahrern gegenüber freundlich. Da muss sich was ändern.“

Gerast werde auch im weiteren Verlauf der Bürstädter Straße „da jeder nur noch schnell zur B 44 will“. Dabei, so Scheib weiter, sei der gesamte Kreuzungsbereich genau dort, wo es zu den Sportplätzen (Pfaffenau) geht, besonders gefährlich. Aber nicht nur, dass in der Wattenheimer Straße viel zu schnell gefahren wird, auch der dauernde Verkehrslärm wird von den Anwohnern als sehr unangenehm empfunden.

Auch wenn er keine genauen Zahlen vorlegen wollte, so konnte Scheib auf Nachfrage zumindest bestätigen, dass die regelmäßigen Radarmessungen in der Wattenheimer Straße bestätigt hätten, dass dort zu schnell gefahren wird. „Ich werde dann immer nach den Unfallzahlen gefragt. Ich halte dagegen und sage: Muss denn immer erst etwas Schlimmes passieren, bis gehandelt wird?“

Es gebe mehrere Möglichkeiten in den Verkehr einzugreifen, ohne dass dessen Fluss erheblich behindert werde. Von Pollern oder Blumenkübeln hält der Bürgermeister aber nichts. Eine feste Blitzsäule könnte eine Lösung sein, doch „die rechnet sich letztlich nicht“. Dies sei immer nur das letzte Mittel. Scheib befürwortet hier eher ein mobiles Blitzgerät, Rechts-vor-Links-Regeln oder gar Tempo 30 auf der gesamten Strecke. Allerdings müsse dies ständig kontrolliert werden.

Scheib versprach der Bürgerinitiative, er wolle der Politik vorschlagen, ein Verkehrsleitkonzept bei Fachleuten in Auftrag zu geben. Dafür sollte Geld in den Haushalt eingestellt werden. Des Weiteren wird sich im neuen Jahr eine Kommission – bestehend aus Verkehrsbehörde, Polizei, Ordnungsamt, Kommunalpolitik sowie Seniorenbeirat – die Situation in den genannten Bereichen anschauen.

