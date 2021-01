Verladung erst ab Februar

Corona

Altenheim Groß-Rohrheim: "Situation ist dramatisch"

In der Pflege klemmt es an allen Ecken und Enden, deshalb hat Inhaber und Heimleiter Markus Heeb am Wochenende einen Hilferuf gestartet. Zumindest das Küchenpersonal soll möglichst noch in dieser Woche ausziehen.