Biblis.„Die Verlegerin“ von Steven Spielberg mit Meryl Streep und Tom Hanks ist heute und morgen jeweils um 20 Uhr in der Bibliser Filminsel zu sehen. In den 1970er Jahren übernimmt Katharine „Kay“ Graham das Unternehmen ihrer Familie, die Washington Post, und wird so zur ersten Zeitungsverlegerin der USA. Schon bald darauf bekommt sie die volle Last dieser Aufgabe zu spüren. Post-Chefredakteur Ben Bradlee und sein Reporter Ben Bagdikian haben vom Whistleblower Daniel Ellsberg geheimes Wissen über die sogenannten Pentagon Papers, Dokumente, die brisante Informationen über Amerikas Rolle im Vietnam-Krieg enthalten, in Erfahrung gebracht. Die beiden Vollblutjournalisten wollen die Informationen um jeden Preis veröffentlichen, trotz aller etwaigen rechtlichen Konsequenzen.

Kay Graham bangt dagegen um die Sicherheit und die finanzielle Zukunft ihrer Angestellten. Ihre Position als Verlegerin, amerikanische Patriotin und Geschäftsfrau bringt sie in eine moralische Zwickmühle.

Bär schleckt Donnerhonig

„Bamse“, ein schwedischer Animationsfilm, läuft als Kinderfilm am Sonntag um 15 Uhr. Wenn er den Donnerhonig seiner Oma Berta isst, dann wird aus dem liebenswerten Bär Bamse der stärkste Bär der Welt. Mit seinen Superkräften und seinem Sinn für Gerechtigkeit sorgt er für Recht und Ordnung in seiner Heimatstadt. Davon ist der schurkische Reinhard Fuchs natürlich gar nicht begeistert. Er versucht, die Bewohner der Stadt gegen Bamse aufzubringen und heckt einen fiesen Plan aus. Indem er Bamses Oma entführt, sorgt er dafür, dass dessen Nachschub an Donnerhonig versiegt. Das kann der kleine Bär natürlich nicht zulassen und bricht auf eine abenteuerliche Reise durch den Trollwald auf, um die Oma zu befreien. cid