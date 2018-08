Vermisstes Kind taucht wieder auf

Biblis.Ein arbeitsreiches Wochenende liegt hinter den Ehrenamtlichen der Feuerwehr Biblis, wie deren Pressesprecher Ralf Becker berichtet. Die erste Alarmierung war bereits am Freitagabend gegen 17 Uhr, als es hieß, dass in Groß-Rohrheim im KBC-See ein Kind verschwunden sei. Kurz nach Eintreffen der Feuerwehr konnte jedoch Entwarnung gegeben werden, da das Kind gefunden worden war. Neben den Feuerwehren aus Groß-Rohrheim und aus Biblis mit seinen Ortsteilen waren auch der Rettungsdienst und das DLRG Biblis im Einsatz.

Ast fällt auf Autodach

Zu einer technischen Hilfeleistung rückten die Feuerwehren der Gemeinde Biblis am Samstagmorgen gegen 6.45 Uhr aus. In der Wattenheimer Straße in Richtung des alten Bahnübergangs war von einer Tanne ein großer Ast abgebrochen und auf den Gehweg und die Fahrbahn gefallen. Dabei wurde ein geparktes Auto erheblich beschädigt. Die Einsatzkräfte zerlegten den Ast mit mehreren Kettensägen und reinigten Gehweg und Fahrbahn. Einsatzende war gegen 8 Uhr.

Ebenfalls am Samstag gegen 16.45 Uhr wurden die Wehren erneut alarmiert. Ein aufmerksamer Bürger hatte im Bereich des Werrtors Brandgeruch bemerkt. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass der Pächter eines Gartengrundstücks ein Grillfeuer auf einer ausgetrockenten Rasenfläche entfacht hatte. Der Einsatzleiter wies den Mann darauf hin, dass aufgrund der aktuellen Trockenheit kein offenes Feuer erlaubt sei. Dieser löschte das Feuer sofort und die Brandschützer konnten wieder abrücken. red

© Südhessen Morgen, Montag, 20.08.2018