Vernissage in Biblis

Diese verlockende Erdbeere hat Sonja Schmitt erschaffen. © Schmitt

Biblis.In der Reihe „Kunst im Rathaus“ stellt Sonja Schmitt aus Heppenheim vom 16. Januar bis 27. Februar ihre Kunstwerke im Bibliser Rathaus aus. Die Vernissage findet am Mittwoch, 16. Januar, um 17 Uhr statt.

Die Künstlerin lebt in Heppenheim, ist 1953 geboren und arbeitet seit 2009 mit der Airbrushpistole. Sie hat an verschiedenen Workshops, auch in den USA, Schweden und Holland mit Schwerpunkt Porträt, Fotorealismus und Fantasy teilgenommen, um sich weiter zu entwickeln.

Ihre Werke setzt sie nicht nur in Airbrush, sondern auch in Pastell, Acryl und Öl um. Im Laufe der Zeit hat sie schon etliche Motivwünsche als Auftragsarbeiten erfüllt. Schmitt ist regelmäßiger Gast bei den jährlichen Ausstellungen des Künstlervereins Bürstadt, wo sie 2016 auch einen Preis gewonnen hat. red

