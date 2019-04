Vernissage mit Airbrush

Biblis.Vom 24. April bis 5. Juni stellt Yvonne Ißle in der Reihe „Kunst im Rathaus“ ihre Kunstwerke in Biblis aus. Die Ausstellung wird am Mittwoch, 24. April um 17 Uhr mit einer kleinen Vernissage und Vorführung der Airbrushkunst eröffnet.

Die 1977 in Ludwigshafen geborene Künstlerin begleitet das Malen ihr Leben lang. Ab 2005 trieb sie die Malerei gezielt mit Kursen und autodidaktischer Arbeit voran. Ursprünglich beginnend mit Acrylfarben, konzentriert sich Ißle nunmehr auf die Airbrush-Technik. liebt aber auch die Eigenschaften von Kreide und Aquarellfarben. Gerne verbindet sie mehrere Techniken. So bekommt jedes Bild, was es braucht, ohne nur an einer Fertigungsart festzuhalten. Seit 2010 findet man sie auf verschiedenen Veranstaltungen, Messen, Märkten und Ausstellungen. Sie belegte Kurse und begann 2011 ein Airbrush-Studium, welches sie 2017 als diplomierte Airbrush-Designerin abschloss. Die freischaffende Künstlerin und Illustratorin hat Lieblingsmotive, die sie als freie Arbeiten oder auch als Auftragsarbeiten anfertigt.

Zu sehen ist die Ausstellung, zu den Öffnungszeiten Montag, Mittwoch bis Freitag von 8 bis 11.30 Uhr, Mittwoch von 14.30 bis 18 Uhr und Donnerstag von 14.30 bis 16 Uhr im Bibliser Rathaus. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 18.04.2019