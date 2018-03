Anzeige

Als schnell herauskommt, dass dieser nicht von seiner Verlobten Eva stammt, sondern von deren aus Amerika zu Besuch weilenden Zwillingsschwester Tina (beide gespielt von Emma Dornick), eskaliert die Lage.

Frauen stellen Falle

Die geplante Heirat gerät in Gefahr und der Vater der Zwillinge, Dirigent Tizian von Stein (Klaus Engelhardt), tobt und sinnt auf Vergeltung. Leider ist es bei weitem nicht nur Nils, der Dreck am Stecken hat. Es entspinnt sich eine Komödie aus Peinlichkeiten und Verwechslungen. Wer betrunken bei wem eingestiegen ist, aus Absicht oder Versehen, oder um ihm oder ihr einen Streich zu spielen, belustigt die Zuschauer hörbar. Im Laufe von drei Akten wird klar, dass hier alte Rechnungen beglichen werden.

Das starke Geschlecht hat sich zu lange auf Kosten seiner Frauen schlecht benommen. Und natürlich ist da noch der Käse, den Maritta Schlotterbeck (Tanja Karb), die Haushälterin des Pfarrers, dem Geistlichen zugedacht hatte und der plötzlich verschwunden ist.

Erlösung naht

Die Auflösung ist für die Männer gleichermaßen Vorführung und Erlösung: Tina war schon tags zuvor abgereist und Eva hatte ihre Rolle eingenommen, um die betrunkenen Herren der Schöpfung in eine Falle zu locken. „Ihr hadden so gesoffe un en Filmriss, dass ich das direkt ausnutze musste, nachdem ihr so übel über eure Fraue geredt hatt“, eröffnet sie den Staunenden ihre Motivation.

Also doch irgendwo ein Happy End. Die gepeinigten Männer geloben Besserung, geheiratet wird auch und den Käse hat niemand gegessen, oder eigentlich alle, aber das ist dann ja nur noch Nebensache.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 21.03.2018