Biblis.Das Bibliser Neubaugebiet Helfrichsgärtel III kommt einen weiteren Schritt voran. Am Freitag soll der Auftrag für die Erschließung vergeben werden. Dies sagte Bürgermeister Felix Kusicka gestern unserer Zeitung. „Wir gehen jetzt davon aus, dass die Erschließungszeit sechs Monate beträgt“, fügte er hinzu.

Möglich sei, dass noch während der Tiefbauarbeiten der Hausbau beginne, so Kusicka. „Eine Genehmigung dafür liegt mir aber noch nicht vor“, sagte der Bürgermeister.

Bei der Unterzeichnung des Erschließungsvertrags am 5. März war ein möglicher, vorgezogener Baubeginn zumindest offiziell noch kein Thema. Die Geschäftsführerin der Erschließungsgesellschaft der Sparkasse Worms-Alzey-Ried (ESW), Simone Oehlhof, sagte während des Pressetermins unserer Zeitung, dass die Erschließung ein dreiviertel Jahr in Anspruch nehme und während dieser Zeit keine Häuser gebaut werden dürften. Diese Aussage war Teil des Berichts am 6. März im „Südhessen Morgen“. Die Bauträger-Firma MKM BauProjekte GmbH in Lampertheim beschwerte sich daraufhin in der Redaktion und behauptete, dass bereits im April oder Mai gebaut werden könne.