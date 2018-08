Roswitha Lauseker (2.v.l.) erhält von Landrat Christian Engelhardt (r.) den Landesehrenbrief. Mit dabei: Bürgermeister Felix Kusicka und Rita Schramm. © cid

Biblis. Landrat Christian Engelhardt war eigens in den Rathaussaal gekommen, um Roswitha Lauseker den Landesehrenbrief zu überreichen. Er würdigte damit das langjährige ehrenamtliche Engagement 69-Jährigen, hauptsächlich in der katholischen Gemeinde St. Christophorus in Wattenheim.

„Sie hat sehr viel gemacht und das in verschiedenen Funktionen. Das zeigt, welche Möglichkeiten das

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3228 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Südhessen Morgen, Freitag, 10.08.2018