Viel los am Bibliser Riedsee

Biblis.„So geht es einfach nicht“, ärgert sich die Bibliser SPD-Politikerin Mona Pfeiffer-Hartmann über das rege Treiben am Riedsee – trotz Kontaktverbot wegen der Corona-Pandemie. „Das gilt wohl nicht für Teile von Biblis“, schüttelt sie den Kopf.

Über die Osterfeiertage und auch am vergangenen Wochenende seien Straßen und Parkplätze vor allem bei den Wochenendhäusern voll gewesen – „wie immer bei schönem Wetter“, berichtet die Bibliserin. Dabei sei deutlich zu sehen, dass sich nicht nur Bewohner eines Haushaltes auf den Grundstücken aufhalten. Sehr viele Autos mit fremden Kennzeichen und auch Wohnwagen hat sie beobachtet. „An die Ostsee darf ich als Hesse nicht fahren, aber in Biblis konnte man Autokennzeichen von Bayern bis in den Norden der Republik sehen“, schimpft sie.

Zwar kann Pfeiffer-Hartmann verstehen, dass manche Städter die Ruhe und frische Luft genießen und das Homeoffice ins Freie verlegen wollen. „Kontakt-Einschränkungen sind für die Besucher und Bewohner allerdings undenkbar“, ist sie sich sicher. Zumal die Besucher auch in Biblis einkaufen gingen. Damit wachse die Gefahr, sich mit dem Virus zu infizieren. „Ich bin der Meinung, dass auch die Verantwortlichen hier in Biblis diesem lustigen Treiben an den Seen ein Ende setzen sollen“, fordert die Politikerin. Und hat dies auch gegenüber dem Bibliser Ordnungsamt deutlich gemacht.

Ordnungsamt kontrolliert

Bürgermeister Volker Scheib kann ihre Sorgen verstehen. „Wir haben diesen Bereich allerdings sehr wohl im Auge“, berichtet er auf Anfrage unserer Redaktion. Er geht davon aus, dass am Riedsee alles in geregelten Bahnen abläuft. „Es gab kein Fest, kein Grillen, keine Zelte und auch kein Camping“, so Scheib. Das hätten Kontrollen des Ordnungsamts ergeben. Dass es Ausreißer gebe, hält er dennoch für möglich. Bei den Autos mit Nummernschildern aus anderen Regionen könnte es sich durchaus um Firmenwagen handeln, vermutet er.

Diese Idee hatten auch Mitarbeiter des Landratsamts, wie Mona Pfeiffer-Hartmann im Antwortschreiben auf ihre Beschwerde hin erfahren hat. „Bitte bedenken Sie, dass es sich bei einigen ,fremden’ Autokennzeichen auch um Dienstwagen handeln kann. Es besteht zudem keine Pflicht mehr, bei einem Wohnortswechsel das Kennzeichen zu ändern“, heißt es darin. Außerdem wird versichert, dass Landrat Christian Engelhardt regelmäßig im Austausch mit den Bürgermeistern des Kreises stehe, etwa was die Kontrollen betrifft, ob die Landesverordnungen umgesetzt werden. „Auch in Biblis finden regelmäßige Kontrollen statt“, stellt das Landratsamt fest.

Leider gebe es im Kreis aber immer noch Personen, die sich nicht ans Kontaktverbot hielten. In dem Fall sei es am besten, sich ans zuständige Ordnungsamt zu wenden. Schließlich sollten alle „Freizeit-Hotspots“ gemieden werden. red

