„Viel mehr, als einfach nur Pflaster aufkleben“

Aufgaben kennengelernt

So stellten sich die fünf Gemeinschaften des DRK vor: die Bereitschaft, das Jugendrotkreuz, die Wohlfahrts- und Sozialarbeit, die Bergwacht und die Wasserwacht. Mal legten die Kinder mit Kleidersäcken Buchstaben, aus denen Begriffe entstanden, welche die anderen Kinder raten sollten. Mal gab es ein Rätsel zur Blutspende, bei denen Wortpaare gefunden werden sollten. „Eine Station betrifft den Notfall, wenn man schnell das Haus verlassen muss. Die Kinder können sich hier überlegen, was sie mitnehmen würden“, sagte Wetzel. Die Jungen und Mädchen dachten da weniger an Pässe, Geld oder Medikamente, sondern ganz praktisch: „Unterhemd, Zahnbürste, Kuscheltier.“

Eine andere Station beschäftigte sich mit dem Suchdienst nach Vermissten, wie er etwa beim Katastrophenschutz im Einsatz ist. Die Kinder suchten im Sand nach Muscheln, jeweils zwei passten genau zusammen. Die gefundenen Muscheln wurden registriert und die zueinander passenden nach und nach einander zugeordnet.

Ängste abbauen

Bereitschaftsleiterin Linda Schäfer ermöglichte den interessierten, jungen Besuchern Einblicke in den Rettungswagen. Die Kinder konnten diesen besichtigen und durften sich sogar auf die Liege legen. „Uns ist es wichtig, dass die Kinder einen Rettungswagen auch mal von innen gesehen haben und dadurch Ängste genommen bekommen, vor dem Rettungswagen und den Helfern in Weiß“, betonte Wetzel.

Dann ging es zum Verbinden von „Wunden“. Die glücklicherweise unechten Verletzungen wurden mit Hilfe von Schminke auf die Haut aufgemalt. Eine weitere Station beschäftigte sich mit dem Thema Menschlichkeit und nahm hier die aktuelle JRK-Kampagne: „Was geht mit Menschlichkeit?“ auf.

© Südhessen Morgen, Freitag, 03.08.2018