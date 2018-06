Anzeige

Nordheim/Wattenheim.„In diesem Jahr wart ihr besonders gut bei den Bundesjugendspielen, wir haben ganz viele Siegerurkunden und Ehrenurkunden zu vergeben“, stellte die Rektorin der Steinerwaldschule Nordheim/Wattenheim, Antje Kühlberg, mit Freude fest. Kurz vor den Ferien durften sich die Schüler über eine Auszeichnung ihrer sportlichen Leistungen im Laufen, Springen und Werfen freuen. Auch drei Erstklässler bekamen eine Siegerurkunde ausgehändigt.

Dies hob die Rektorin besonders hervor, denn bei den Bundesjugendspielen beginnt die Bewertung der Leistungen eigentlich erst ab acht Jahren. Daher nehmen an anderen Schulen die Erstklässler meist nicht an den sportlichen Wettkämpfen teil.

An der Steinerwaldschule machen aber alle Kinder bei den Bundesjugendspielen mit. Wenn dann noch Erstklässler so gut sind, dass sie Siegerurkunden wie die „Großen“ erreichen, dann sei dies eine super Leistung. „Darauf können die Kinder sehr stolz sein“, betonte die Rektorin. Insgesamt erhielten zehn Kinder aus den zweiten bis vierten Klassen eine Ehrenurkunde. 90 Jungen und Mädchen nahmen an den Bundesjugendspielen teil. Die Kinder mussten dabei ihre Sportlichkeit in den Bereichen Sprint, Ausdauerlauf, Weitsprung und Werfen zeigen. Die Leistungsanforderungen sind dabei nach Alter und Geschlecht geregelt.