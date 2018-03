Anzeige

Biblis.Das Kinderfrühlingsfest in Biblis lockt am Sonntag, 13. März, mit zahlreiche Aktionen für Kinder, außerdem haben die Geschäfte geöffnet. Veranstalter ist der Wirtschafts- und Verkehrsverein Biblis (WVB), der das Fest bereits im sechsten Jahr anbietet.

Eine ganze Reihe an Geschäften lädt zum Einkaufsbummel ein. Es gilt neue Kollektionen, Ideen und Trends in Sachen Mode, Lifestyle, Wohnen sowie Haus und Garten zu entdecken. Die teilnehmenden Geschäfte finanzieren das bunte Straßenfest in der Ortsmitte und auch am Ortseingang auf dem Einkaufsgelände.

Das Frühlingsfest am Sonntag, 18. März, findet von 13 bis 18 ... Das Frühlingsfest am Sonntag, 18. März, findet von 13 bis 18 Uhr statt. Gleichzeitig haben eine Reihe von Geschäften geöffnet.

Ostereier bemalen

Viele Bibliser Vereine stellen sich und ihre Angebote vor, informieren über ihre Arbeit und bieten tolle Aktionen zum Mitmachen und Ausprobieren an. Die Bürgerstiftung Biblis setzt auf Kreativität. An ihrem Stand in der Bahnhofstraße dürfen Kinder Ostereier bemalen oder Osterhasen aus Papier und Holz gestalten. Eine österliche Fotowand mit Erinnerungsfoto steht bereit, ebenso ein Informationsstand. Das Jugendrotkreuz stellt seine beiden Gruppen vor, die Pflastermäuse (fünf bis zehn Jahre) und die Jugendgruppe ab der fünften Klasse. Angeboten werden Glittertattoos und Kinderschminken. Wie in den Jahren davor können die Kinder am Glücksrad drehen. Neu ist ein Twisterspielteppich. Die Babbeldasche bieten in der Bahnhofstraße Kuchen, Kaffee und Kakao sowie Osterdekorationen an. Außerdem zeigen die Tanzkinder des Vereins ihr Können.