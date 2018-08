Vielseitige Prüfungen

Biblis.„Der Höhepunkt wird wieder unser Horse & Dog-Trail sein, wenn der Reiter mit Pferd und Hund den Parcours bewältigt“, kündigt Martin Peters an. Der Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins Biblis freut sich schon aufs abwechslungsreiche Westernturnier, das jetzt am Wochenende, 25. und 26. August, in der Josef-Seib-Straße 16 bis 18 im Sportgebiet Pfaffenau stattfindet. „Zu sehen sind verschiedene Mannschafts- und Einzelwettbewerbe“, sagt Martin Peters.

Am Samstag, 25. August, beginnt das Programm ab 8.30 Uhr und endet gegen 18 Uhr. Besonder spektakulär ist dabei die Disziplin Reining, die an das Zusammentreiben der Rinderherden erinnert. Dies ist ab 15.15 Uhr und ab 17 Uhr zu erleben. Dabei lenkt der Reiter sein Pferd vor allem durch Schenkeldruck und Gewichtsverlagerung. Aus vollem Galopp legen die athletischen Tiere eine Vollbremsung hin, so dass der Sand nur so wegfliegt. Zudem drehen sich die Vierbeiner in rasendem Tempo im Kreis. Um 18.15 Uhr folgt als Abschluss des Samstags die Sonderprüfung Mannschaftswettbewerb mit verschiedenen Disziplinen.

Am Sonntag, 26. August, geht es bereits ab 8 Uhr weiter mit Western Horsemanship, bei dem der Reiter im Vordergrund steht und seine Haltung, sowie Sitz und Hilfengebung beurteilt werden. Das perfekte Zusammenspiel von Pferd und Hund beim Horse & Dog-Trail sehen die Zuschauer ab 12 Uhr.

In der Mittagspause wollen dann die drei Voltigiergruppen ihr Können auf dem Pferderücken zeigen. Das Turnier endet gegen 15 Uhr. „Sollte das Wetter schlecht werden, können wir in die Halle ausweichen“, sagt Peters. cos

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 23.08.2018