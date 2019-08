Vier Kandidaten bewerben sich

Biblis.Vier Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Biblis gibt es: Amtsinhaber Felix Kusicka möchte wieder gewählt werden, die CDU hat ihn offiziell nominiert. Der SPD-Vorsitzende Ewald Gleich wirft ebenfalls seinen Hut in den Ring. Die Freie Liste Biblis hat Ralf Bühler, AfD-Mitglied, aufgestellt. Diese Woche hat zudem der Bibliser Schmied Volker Scheib seine Kandidatur bekannt gemacht. Henning Ameis vom Bibliser Hauptamt bestätigt, dass alle vier sich offiziell beworben haben. Ob alle zur Wahl zugelassen werden, entscheidet der Wahlausschuss in seiner Sitzung am Freitag, 30. August. Allerdings können sich auch noch Interessenten melden: Die Frist läuft erst am Montag, 19. August, 18 Uhr, ab. Wer nicht von einer Partei nominiert wird, muss 46 Unterschriften von Unterstützern vorlegen. Rund 7000 Bibliser entscheiden am Sonntag, 27. Oktober, darüber, wer Rathauschef wird. Die Wahlbenachrichtigungen werden Ende September verschickt, ab dann ist Briefwahl möglich. cos

