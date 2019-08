Vier wollen antreten

Biblis.Es bleibt bei vier Bewerbungen für die Bibliser Bürgermeisterwahl am 27. Oktober. Pünktlich um 18 Uhr am Montag, als die Bewerbungsfrist endete, schaute Henning Ameis in den Briefkästen des Rathauses nach, ob sich noch ein Kandidat gemeldet hatte. Dies sei nicht der Fall gewesen, berichtet Ameis im Gespräch mit unserer Zeitung. Er ist Nachfolger von Hauptamtsleiter Manfred Wohlgemuth. Außerdem ist er Stellvertreter des besonderen Wahlleiters Wolfgang Reibenspiess, der am Freitag, 30. August, die Sitzung des Wahlausschusses leiten wird. Dabei geht es dann um die Zulassung der vier Kandidaten. Das sind der von der CDU unterstützte Bürgermeister Felix Kusicka (parteilos), der SPD-Vorsitzende Ewald Gleich sowie Ralph Bühler (AfD), den die Freie Liste Biblis aufstellt, und Volker Scheib (parteilos). ps

