Volker Scheib - das vierte Eisen im Feuer der Wähler

Biblis. Noch ist er nicht offiziell als Kandidat zugelassen, seine Bewerbung liegt aber seit Dienstag im Rathaus: Volker Scheib, Inhaber und Betreiber der Schmiede in der Bibliser Kirchstraße, will Bürgermeister in seiner Heimatgemeinde werden. Das hat er auf Nachfrage dieser Zeitung erklärt. Seine Motivation beschreibt der 57-jährige Vater dreier Kinder so: „Es ist die aktuelle Entwicklung in

...