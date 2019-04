Voller Terminkalender

Riedrode.Dicht gespickt ist der Terminplan der neugegründeten FSG Riedrode. Ein erster Höhepunkt wartet am Samstag, 11. Mai, auf die Vereinsmitglieder. Mit Unterstützung des Landessportbunds Hessen findet der Workshop „Zusammen – Zukunft gestalten“ in Riedrode statt. Dafür ruft der Verein die Mitglieder auf, Ideen einzubringen, damit die FSG einen erfolgreichen Start erlebt. Ansprechpartner ist Fabian Kreiling, der sich unter Telefon 0160/810 09 75 über Anregungen freut.

Das traditionsreiche Waldfest steht an Christi Himmelfahrt, 30. Mai, an. Auch in diesem Jahr wird die Kirchweih in Riedrode vom 19. bis 22. Juli gefeiert. Und sogar ein Ehrengast aus Amerika will der Veranstaltung seinen Besuch abstatten. Der Wanderausflug der AH ist von 11. bis 15. September geplant.

Sauball heißt die traditionsreiche Tanzveranstaltung des FSV Riedrode, die Ende Oktober im Terminplan der FSG Riedrode steht. Am 14. Dezember lädt der Verein dann zur Weihnachtsfeier ein, ehe er vom 27. bis 29. Dezember Gastgeber der Bürstädter Hallenfußballstadtmeisterschaften ist, die wie in jedem Jahr in der Sporthalle der Erich Kästner-Schule stattfindet. hias

© Südhessen Morgen, Dienstag, 23.04.2019