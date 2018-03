Volles Programm im Jubeljahr

Anzeige

Daneben bietet die KAB immer wieder Bildungsveranstaltungen an. Mal sprach Referentin Sabine Schuldes über „Kohl – Verwendung und Heilwirkung“, mal Jürgen Licht zu „4 Schritte und der Ärger ist weg“, und Silvia Berger bot „Entspannung mit Klangschalen“. Wegen des großen Interesses wird für die Klangschalen ein zweiter Termin angeboten, der allerdings auch schon fast ausgebucht ist.

Vorträge wie „Unsere Rente – zukunftssicher und armutsfest?“ sowie ein Filmabend mit Diskussion mit Wolfgang Luley zum Film „Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen“ rundeten das Bildungsprogramm ab. Hinzu kam ein Kreativwochenende in der Pfaffenau.

Soziale Projekte unterstützt

Im Bereich soziales Engagement sprach der Vorsitzende den Hungersonntag an. „Hier konnten wir 1600 Euro an Schwester Maria Plach vom Orden der Heilig-Kreuz-Schwestern überweisen. Sie betreibt in Langa/Südafrika eine Missionsstation mit Schule und Kindergarten“, führte Flörchinger aus. Er bedankte sich bei der „Eine Welt Kreis“-Initiative und deren Spendern, die 1000 Euro dazu gaben.

Ebenso führt die KAB jedes Jahr zwei Mal den Kinderkleider- und Spielzeugbasar durch, bei dem die Erlöse aus Standgebühren und Cafeteria gespendet werden. „Diesmal konnten wir 500 Euro an das Kinderhospiz Sterntaler übergeben“, berichtete der Vorsitzende. Auch erinnerte er an die Teilnahme am Weihnachtsmarkt.

In diesem Jahr feiert die KAB Biblis ihr 50-jähriges Bestehen, was gleich mit einem großen Festakt gewürdigt wurde. Erneut stehen rund 40 Veranstaltungen auf dem Programm, darunter auch neue Aktivitäten. So ist im August eine Frühmeditation „Von Tau zu Tag“ nach Maria Einsiedel geplant. „Singen am Lagerfeuer“ soll im Pfarrgarten Wattenheim angeboten werden. Unter dem Motto „Mitglieder zeigen ihre Heimat“ geht es dieses Mal nach Worms. „Unsere Städtetour an Christi Himmelfahrt geht nach Esslingen“, berichtete Organisator Reinhold Bauer. Anmeldungen sind noch möglich.

Und Friedel Berg verriet, dass er einen Acht-Milimeter-Film von der allerersten Kinderfreizeit der KAB entdeckt habe. Diesen will er nun digital aufbereiten und dann allen Interessierten zeigen.

