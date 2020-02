Vom Aufstieg Skywalkers

Biblis.Mit einer französischen, sozialkritischen „Komödie“ beginnt die neue Woche in der Bibliser Filminsel am heutigen Donnerstag, 20. Februar, um 20 Uhr. In „Der Glanz der Unsichtbaren“ wird das „L’Envol“, eine Einrichtung für obdachlose Frauen, geschlossen. Die Leiterin Audrey gilt den Obdachlosen gegenüber als zu weich. Die bedürftigen Damen, die sich aus Scham Tarnnamen wie „Edith Piaf“ oder „Lady Di“ geben, sind zutiefst betroffen. Den Sozialarbeiterinnen Manu, Audrey, Hélène und Angélique bleiben nur drei Monate, um die Frauen wieder in die Gesellschaft zu integrieren.

Von Freitag bis Sonntag, 21. bis 23. Februar, 20 Uhr, sind Daisy Ridley und Adam Driver in „Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers“ zu erleben. Bei dieser letzten Konfrontation zwischen Gut und Böse wird es die Hilfe sehr ungewöhnlicher Verbündeter brauchen. Die Hoffnungen ruhen nun auf Rey, der letzten Jedi. Sie muss mit ihren Freunden Finn, Poe, Chewbacca und C-3PO auf eine Mission, die den Kampf zwischen Jedi und Sith endgültig entscheiden könnte.

Als Kinderfilm läuft am Sonntag, 23. Februar, 15 Uhr, „Invisible Sue – Plötzlich unsichtbar“. Die zwölfjährige Sue liebt Superhelden, verschlingt Comics und träumt mit ihrem Vater von einer Karriere als Heldin. Im Labor ihrer Mutter kommt sie in Kontakt mit einer geheimnisvollen Flüssigkeit und kann sich fortan unsichtbar machen. Sue ist begeistert, gerät aber in Gefahr – bis sogar ihre Mutter entführt wird. cid

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 20.02.2020