Anzeige

Eine kleine Rast legte die Gruppe auf dem Engelsberg bei Miltenberg ein. Dort konnte man bei schönem Wetter einen Blick auf den Neckar werfen und die schöne Aussicht genießen. Den Abend verbrachten die Gäste in den Familien oder ließen den Tag in einem Bibliser Biergarten ausklingen.

Am nächsten Morgen stand der Besuch des Nordheimer Heimatmuseums auf dem Programm. Dort erklärten Günter Mössinger und Rüdiger Glaser vom Verein für Heimatgeschichte den Besuchern die einzelnen Ausstellungsstücke, deren Herkunft, Fundort und Bedeutung. Sie erläuterten auch die verschiedenen Modelle der Burg Stein, deren Entstehungsgeschichte in römischer Zeit als Schiffsanlegestelle und den späteren Umbau und die Nutzung im Mittelalter als Burg.

Fährturm eigens geöffnet

Anschließend wurde die Führung am Nordheimer Fährturm am Rhein fortgesetzt. Exklusiv für die deutsch-französische Gruppe öffnete das Gebäude an diesem Tag seine Türen. So bekamen die Besucher einen Einblick in den regen Fährbetrieb, der die beiden Rheinufer wirtschaftlich und gesellschaftlich miteinander verband. Im nahegelegenen Biergarten gab es dann eine entsprechende Stärkung.

Am Samstagabend besuchten alle Gäste und Gastgeber den Gottesdienst, der diesmal in der Kirche St. Theresia in Groß-Rohrheim stattfand – musikalisch umrahmt von der Katholischen Kirchenmusik. Anschließend fand bei einem gemeinsamen Abendessen im Bürgerzentrum Biblis der Abschluss des Besuchs aus Gravelines statt. Am nächsten Tag fuhren die Gäste nach Hause.

Pläne fürs nächste Jahr haben die Freunde auch schon geschmiedet. Dann reisen die Bibliser für ein Treffen in die französischen Partnerstadt Gravelines. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 23.05.2018