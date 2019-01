Von Karate bis Zumba

Wattenheim/Nordheim.Mit neuem sportlichen Elan startet die Sportgemeinschaft Nordheim Wattenheim (SG NoWa) ins neue Jahr. Die beiden zusammengelegten Vereine FC Boys Wattenheim und die Kultur- und Sportgemeinde Nordheim, wollen nun mit einer breiten Palette an Sportangeboten beeindrucken.

Einen Rückblick auf das Vereinsleben im vergangenem Jahr bot Vorsitzender Joachim Bormuth beim Neujahrsempfang der SG NoWa im Sportheim Wattenheim. „Im sportlichen Bereich ist der Verein sehr breit aufgestellt. Insgesamt 15 Abteilungen sorgen für bewegten Ausgleich“, freute sich Bormuth.

Das Spektrum reicht von Fußball über Gymnastik, Zumba, „Move 4 Relax“ , Sitz- und Rückengymnastik, Herzsportgruppe, Eltern-Kind-Turnen sowie Kinderturnen, Tischtennis und Volleyball bis hin zu Karate, Gardetanz und Theater. „Die Gruppen werden zudem von qualifizierten Trainern betreut“, erklärte Bormuth.

Neue Nachwuchskicker

Im Bereich Fußball konnte der Verein sieben Spieler von der A-Jugend in den Seniorenkader aufnehmen. Zu verdanken sei das der hervorragenden Jugendarbeit durch den Jugendförderverein BiNoWa, so Bormuth. Dort werden die Nachwuchskicker aus den Gemeinden Biblis und Groß-Rohrheim ausgebildet. Danach geht’s zurück zu den Stammvereinen.

Aber auch Probleme sprach der Vorsitzende offen an: „Die Vorstandsarbeit wurde 2018 durch die neuen gesetzlichen Anforderungen stark belastet. Besonders die neue Datenschutzverordnung der EU hat uns zugesetzt“, sagte Joachim Bormuth. Die Verordnung hatte sich aber nicht nur auf alte Vorgehensweisen des Vereins ausgewirkt. Auch intern musste die Weitergabe von Informationen verändert werden. Hilfe dabei hat der Verein von einer Firma erhalten, die „uns intensiv geschult hat“, versicherte der Vereinschef. Er bedankte sich auch bei seinen engagierten Vorstandskollegen: „Nur durch gemeinsames Handeln entwickelt sich der Verein ständig weiter“, betonte Bormuth. Ziel des Vorstands ist es, durch umsichtiges Handeln und mit Veranstaltungen den sportlichen Bereich des Vereins am Leben zu halten und zu verbessern.

Rückblick auf 2018

Zu den Veranstaltungen im vergangenen Jahr zählten der Neujahrsempfang, eine Motto-Party im März, das Grillfest am 1. Mai, zwei Kirchweihen in Wattenheim und Nordheim sowie vier Theateraufführungen im Herbst. Auch das erste Gardeball-Turnier im November und die Teilnahme am Weihnachtsmarkt in Nordheim zählten dazu.

„Dazu gehören auch noch Bauernmärkte in Groß-Rohrheim sowie Papiersammlungen“, legte Bormuth nach. Zugleich erinnerte er an die kommende Mitgliederversammlung am Dienstag, 14. Mai, bei der auch die Wahl des geschäftsführenden Vorstandes auf dem Plan steht. Derzeit macht sich der Vorstand Gedanken, wie sich der Verein in Zukunft aufstellen möchte.

Langjährige Mitglieder geehrt

Auch der Zustand des Sportplatzes Wattenheim wurde während des Neujahrsempfangs thematisiert: „Die Renovierung des Hartplatzes war im Dezember geplant. Bis heute wissen wir nicht, wann der Tennen-Belag ausgetauscht oder erneuert wird“, informierte Bormuth über den Stand der Dinge.

Beim Neujahrsempfang ehrte der Verein zum einen Mitglieder für runde Geburtstage von 50 bis 80 Jahren, zum anderen langjährige Vereinsmitglieder. Darunter vier Gründungsmitglieder der ehemaligen KSG Nordheim für 70 Jahre, weiterhin ein Mitglied für 60 Jahre, vier Mitglieder für 50 Jahre, neun für 40 Jahre und acht Personen für 25 Jahre Mitgliedschaft und Einsatz im Verein.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 22.01.2019