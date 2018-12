Vorgezogenes Geschenk

Biblis.Der Förderverein der Katholischen Familien-KindertagesstätteSonnenschein Biblis beglückt die Kinder in diesem Jahr mit einem ganz besonderen Geschenk. „Das habt ihr euch ja schon lange gewünscht“, wusste die Vorsitzende des Fördervereins Julia Franck. „Eine Rolltreppe, wie auf dem Flughafen“, rief ein Mädchen schon begeistert, aber es ist keine Rolltreppe, sondern eine Rollrutsche, auf der die Kinder sich nun austoben können.

Mit einer kleinen Adventsandacht starteten die Kindergartenkinder in die Woche. Dort bekamen sie von den Heiligen Drei Königen erzählt und der anstehenden Geburt Jesu. „Wisst ihr noch, welches Geschenk Jesus mitbrachte“, wurden sie gefragt und die Kinder antworteten: „Liebe“. Zur Liebe gehört auch, auf den anderen aufzupassen, ihn als Mensch mit seiner Würde, seinen Stärken und Schwächen sowie Wünschen wahrzunehmen.

Wünsche hatten die Jungen und Mädchen auch und staunten nicht schlecht, als sie sich im Turnraum versammelten und einer ihrer Wünsche erfüllt vor ihnen stand. Denn dort wartete die große Überraschung, eine Rollrutsche. „Wir haben in den vergangenen Jahre eine solche Rutsche immer einmal im Jahr ausgeliehen, weil sie den Kindern so großen Spaß macht“, erzählte Ellen Gärtner, Leiterin der Einrichtung, und jubelte: „Jetzt habenwir eine eigene.“

In Einzelteilen „geliefert“

Dies konnte dank des Engagements des Förderverein verwirklicht werden. Knapp 1600 Euro kostete das Geschenk für die Kinder. Neben der großen Rollrusche vorne wird es noch eine Rollvorrichtung an dem Gerät geben, die im Moment noch fehlt.

„Wir ziehen das Weihnachtsgeschenk für euch etwas vor, da könnt ihr jetzt schon mit spielen“, so Julia Franck, die auch selbst die Rutsche an diesem Tag ausprobierte. „Die ist ja so groß, wie hat der Weihnachtsmann die in seinen Schlitten bekommen?“, sinnierte derweil ein Kind. Sie wurde ja in Einzelteilen „geliefert“ und vor Ort aufgebaut, da klappt das auch mit dem Schlitten besser. str

