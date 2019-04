Vorlesenachmittag feiert Premiere zum Welttag des Buches

Biblis.„Lesen, reden, Leute treffen“, lautet das Motto der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) Biblis. Zum Welttag des Buches bot das Team nun einen Vorlesemittag für Kinder von drei bis sieben Jahren an. KÖB-Mitarbeiterin Sabrina Mohr begrüßte dazu mehr als zehn Nachwuchs-Leser, die aufmerksam beim Vorlesen zuhörten. Sie schauten sich die Bilder an, und konnten danach Bücher für zuhause ausleihen.

„Wir haben bemerkt, dass immer weniger Kinder zu uns in die KÖB kommen und dies möchten wir ändern“, erklärte Sabrina Mohr. Der Vorlesenachmittag soll bei den Eltern und den Kindern dauerhaftes Interesse wecken, damit diese Lust auf das „Abenteuerland KÖB“ bekommen.

Die KÖB führt moderne Literatur für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Hinzu kommen Hörbücher, Zeitschriften, Comics und Sachbücher. Zurzeit stehen etwa 5700 Medien bereit. Es gib auch einen Bücherflohmarkt. Die Ausleihe ist kostenlos. Die Frist für Bücher, Hörbücher und Kassetten beträgt vier Wochen. Für Zeitschriften sind es zwei Wochen.

Die ehrenamtlichen KÖB-Helfer, 16 Frauen und ein Mann, freuten sich jedenfalls sehr, dass so viele Erwachsene mit Kindern zum ersten Vorlesenachmittag kamen. Gemeinsam mit Sabrina Mohr gingen sie in einen separaten Raum.

Die Kinder machten es sich auf Sitzkissen bequem, drei Bücher standen zum Vorlesen bereit: „Wo das Glück wächst“, „Für Hund und Katz ist auch noch Platz“ und „Der Gute-Nacht-Kuss, der daneben ging“. Aus allen Büchern las Sabrina Mohr zehn bis 15 Minuten vor. Es gab zudem genügend Zeit, damit die Kinder sich die Bilder anschauen und dazu Fragen stellen konnten. Es gab zwei Leserunden mit allen drei Büchern, so dass alle Kinder die Möglichkeit hatten, mal in die „Lesestube“ zu kommen.

Die nächste Aktion ist „Ab in die Ferien“ am Donnerstag, 13. Juni, von 17 bis 19 Uhr. Bei Erdbeerbowle und -kuchen kann man sich Ferienlektüre aussuchen. Außerdem bietet die KÖB zum Jubiläum der „Die Drei ???“ eine Überraschungsveranstaltung für Kinder ab acht Jahren an. Sie findet am Sonntag, 8. September, von 15 bis 17 Uhr statt. Die Öffnungszeiten der KÖB sind dienstags von 9.30 bis 11 Uhr, donnerstags von 17.30 bis 19 Uhr und sonntags von 10.30 bis 12 Uhr. str

