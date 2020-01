Vorschläge für Ehrungen

Biblis.Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, sollte Wertschätzung entgegengebracht werden, betonen die Gemeinde Biblis und die Bürgerstiftung in einer Mitteilung. Ihnen soll durch einen Ehrenamtsdank am 20. März die gebührende Anerkennung ausgesprochen werden. Dabei haben die Bibliser die Möglichkeit, Vorschläge für diese Ehrung einzureichen.

Wer jemanden kennt, der sich ehrenamtlich engagiert und sich im Jahr 2019 regelmäßig für andere Menschen eingesetzt hat oder sich zum Beispiel um öffentliche Plätze und Gedenkstätten gekümmert hat, der kann gerne einen Vorschlag machen. Dies ist bis spätestens Montag, 10. Februar, möglich. Wer dieses Vorhaben unterstützen möchte, wird gebeten, den Namen der vorgeschlagenen Person und eine stichpunktartige Beschreibung der Dauer und der Ehrenamtstätigkeit per E-Mail an mue-rei@biblis.eu oder schriftlich an die Gemeinde Biblis, Marion Müller-Reibenspiess, Darmstädter Straße 25, 68647 Biblis, zu schicken. „Wir würden dies gerne in den kommenden Jahren wiederholen “, heißt es in der Mitteilung. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 18.01.2020