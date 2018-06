Anzeige

Wattenheim.Das Bibliser Gurkenfest beginnt zwar erst am kommenden Freitag. Aber in Wattenheim sitzt bereits eine neue Gurkenkönigin auf dem Thron. „Die Kinder haben ihre Hoheiten schon ganz alleine gekrönt“, schmunzelte Britta Spatz, Leiterin der Gemeindekindertagesstätte Glückskäfer in Wattenheim. Denn dort hielt nun Gurkenkönigin Paula I. mit ihren Prinzessinnen Sahra und Vivien das Zepter beim Gurkenfestival des Kindergartens in Händen.

Die Idee hierzu entstand bei den Kindern, als sie sich ein Thema für das Sommerfest aussuchten. Sie wollten so ein schönes Fest wie in Biblis und hielten drei weitere Wünsche parat: es sollte Zuckerwatte, eine Hüpfburg und Kinderschminken mit Glitzer geben. Und wie in einem Märchen wurden alle Wünsche erfüllt.

Alle wollen auf die Hüpfburg

Die Hüpfburg stammte vom Kinderschutzbund – mit finanzieller Unterstützung durch die Bürgerstiftung Biblis. „Die Hüpfburg ist natürlich der absolute Anziehungsmagnet“, sagte Spatz. Im Garten der Einrichtung waren nur wenige Kinder, alle zog es auf die Hüpfburg daneben, ein großes Ereignis für die kleinen Wattenheimer. Die Zuckerwattemaschine schenkte der Förderverein den Glückskäfern. „Für das Kinderschminken und die Glitzer-Tattoos ist das Jugendrotkreuz aus Biblis zuständig. Auch hierfür vielen Dank“, freute sich Britta Spatz. Neben Speisen und Getränken gab es ein Kuchenbuffet, das von den Eltern gespendet wurde.