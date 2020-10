Vorsitz immer noch vakant

Biblis.Aufgrund der Pandemie lief die Jahreshauptversammlung der Turngemeinde Biblis anders als gewohnt ab. Das fing schon damit an, dass die Stühle mit Abstand zueinander in der Jahnturnhalle aufgestellt waren. Lediglich der Vorstand saß mit Abstand an einen Tisch, alle mit Maske. Die zweite Vorsitzende Christiane Müller appellierte an die Mitglieder, sich für einen Vorstandsposten zu melden. Denn einen ersten Vorsitzenden gibt es nach wie vor nicht. Außerdem fehlen ein Wirtschafts- und ein Sportvorstand. Trotz Müllers Aufruf änderte sich daran während der Jahreshauptversammlung nichts.

Die zweite Vorsitzende kündigte an, im kommenden Jahr nicht mehr zur Wahl antreten zu wollen. Müller bat inständig darum, dass sich Ehrenamtliche finden, die den Vorstand weiterführen. „Es wäre schade, wenn die TG daran scheitert, weil niemand Verantwortung übernimmt.“

Gleich zu Beginn erinnerte die zweite Vorsitzende an die Verstorbenen des vergangenen Jahres. Mit brüchiger Stimme nannte sie Altbürgermeister Alfred Kappel, der erst kürzlich verstorben war. Er war TG-Ehrenmitglied. Der Sport hatte in seinem Leben immer eine große Rolle gespielt. Schon als Jugendlicher war er in die TG eingetreten und als Leichtathlet erfolgreich. In den Gremien war er ebenfalls sehr früh ehrenamtlich aktiv und stand dem Verein mit Rat und Tat zur Seite. Seit 1965 war er Vorstandsmitglied, Leichtathletikwart, zweiter Vorsitzender und Beisitzer. Für seine großen Verdienste für die Bibliser Turngemeinde hatte er die Ehrenplakette vom Verein erhalten.

Silvesterlauf geplant

Ihren Bericht hielt Christiane Müller kurz. Unter anderem war dieses Jahr das Gurkenfest ausgefallen, das sonst immer ein Garant für die Einnahmen ist. Auch an der Herbstvielfalt, die ebenfalls der Pandemie zum Opfer fiel, beteiligt sich die TG ansonsten. „Die Planungen für den Silvesterlauf sind bereits im Gange. Wir müssen aber die aktuelle Situation abwarten“, so die zweite Vorsitzende. Die drei Karnevalsveranstaltungen für 2021 sind bereits abgesagt, genau wie das Nikolausturnen im Dezember. Die Gesundheit der Mitglieder steht an oberster Stelle. Auf die Berichte der Abteilungsleiter wurde verzichtet. Sie werden ins Internet gestellt und können da abgerufen werden.

Finanzielle Einbußen

Finanzvorstand Oliver Wetzel gab bekannt, dass die Mitglieder weiterhin treu bleiben. „Aber es gab finanzielle Ausfälle allein durch das abgesagte Gurkenfest und entgangene Kursgebühren, weil die Halle erst seit Anfang August genutzt werden darf“, so seine Zwischenbilanz.

Schließlich gab es noch zahlreiche Ehrungen. So für Valentin Barth (Bild), er ist seit 70 Jahren in der TG und Ehrenmitglied. „Du bist eine Legende und warst einst bester Turner deiner Zeit“, würdigte ihn die zweite Vorsitzende. Die weiteren Geehrten sind für 25 Jahre: Eva Ott, Michael Wetzel, Iris Drackert, Denise Neumann, Christoph Aumüller, Geschäftsführerin Jutta Platz, Steffen Platz, Ingrid Englert, Manfred Kissel, Dieter Kempff, Katharina Grünig, Christa Grünig und Anneliese Schader. 40 Jahre dabei sind: Stefan Dotzauer, Finanzvorstand Oliver Wetzel, Lothar Hüter, Martin Müller, Theresia Kissel, zweite Vorsitzende Christiane Müller, Manfred Laab, Christine Wüst, Jürgen Hannawald, Rainer Dörr, Beate Vormehr, Anita Rzoska. 50 Jahre dabei sind: Berthold Gaspar, Wolfgang Müller, Berthold Kissel, Ulrike Schmitzer.

Als Ehrenmitglieder unter den „50-Jährigen“ wurden aufgenommen Josef Koob, Waldtraud Bolz, Dieter Marsch und Maria Schader. 60 Jahre dabei sind Werner Kissel, Guido Seibert, Alfred Schader und Gerhard Maier. (Bild: Christine Dirigo)

