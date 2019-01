Vortrag über mündige Patienten

Biblis.Zum Vortrag „Der eingebildete Kranke und der mündige Patient“ lädt die KAB Biblis ein. Am Mittwoch, 6. Februar, 20 Uhr, kommt Sabine Schuldes, Heilpraktikerin aus Reichelsheim, ins Gemeindezentrum St. Bartholomäus. Sie will ihren Zuhörern erklären, was einen mündigen Patienten ausmacht. Viele Menschen seien verunsichert, ob und bei welchen Beschwerden sie einen Arzt aufsuchen sollen, erläutern die Organisatoren schon vorab: Es gehe um Fragen wie: Bin ich wirklich schon krank, oder bilde ich mir das vielleicht nur ein?

Die Klarheit über den eigenen Gesundheitszustand ist manchmal nicht gegeben, Zweifel und mangelndes Selbstbewusstsein tragen mit zu Befindlichkeitsstörungen bei, Angst verstärkt das noch, erläutert Schuldes. Sie will zeigen, wie man zum mündigen Patienten wird, der sich seiner Aufgaben bewusst ist, und sein körperliches und seelisches Empfinden wieder sicherer beurteilen kann.

Der Eintritt ist frei, die KAB freut sich auf viele Interessierte.

