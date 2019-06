Vortrag zu Insekten und Wanderung

Biblis.Der Verein für Vogel- und Naturschutz in Biblis lädt am Freitag, 21. Juni, zu zwei Veranstaltungen ein. Um 19 Uhr gibt es zunächst eine Mitgliederversammlung im Vogelschutzheim. Neben Informationen über die Vereinsarbeit hält der Vorsitzende Markus Wolter einen kurzen Vortrag über das Insektensterben, der diese Problematik aufzeigt und informieren soll, was jeder dagegen tun kann.

Ab 21.30 Uhr findet eine Glühwürmchenwanderung statt, die das Ziel hat, das Verhalten dieser faszinierenden Tiere zu beobachten. Diese Veranstaltung ist besonders für Kinder interessant, die die Brummer in ihrer Becherlupe betrachten können. Die Teilnehmer sollten Becherlupen, Taschenlampen und festes Schuhwerk mitbringen. Treffpunkt ist der große Parkplatz vor der Grillhütte. Die Wanderung dauert etwa eineinhalb Stunden. Bei Regen fällt sie aus. Auch Nichtmitglieder sind eingeladen. red

© Südhessen Morgen, Montag, 17.06.2019