Wahl des neuen Pfarrgemeinderats

Biblis/Groß-Rohrheim.Jetzt am Wochenende, 9. und 10. November, werden im Bistum Mainz die Pfarrgemeinderäte gewählt. Bei der Pfarrgruppe Biblis treten 17 Kandidaten an: Rami Mati, Anna Elisabeth Lugert, Anja Wenz, Gabriele Stein, Jutta Brandstädter-Merschroth und Bernadette Rygiel sowie Ingrid Bachmann aus Nordheim. Julia Emig und Armin Hermann wohnen in Wattenheim. Tim Putz und Peter Weis sind als Jugendvertreter wählbar. Aus Groß-Rohrheim stehen Vivienne Lutz, Annemarie Menger, Petra Stumpf, Ursula Schmitt und Shirin Gerlach zur Wahl. Björn Habel ist als Jugendvertreter wählbar.

In Groß-Rohrheim wird am Samstag von 17 bis 17.30 Uhr sowie von 19 bis 19.30 Uhr im Gemeindezentrum gewählt. In Biblis wird im Raum der Begegnung am Sonntag zwischen 10.30 und 12 Uhr abgestimmt. Ab 17 Uhr steigt dort die Wahlparty mit Ergebnissen. In Wattenheim wird im Jugendheim gewählt: am Sonntag von 10 bis 11 Uhr und von 12 bis 13 Uhr. red

