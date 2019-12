Wald massiv geschädigt

Biblis.Rolf Schepp vom Forstamt stellte dem Bau-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss in Biblis den Waldwirtschaftsplan vor. „Im Bereich des Jägerhofs und an einigen Stellen unserer Aufforstung am Gipfelhorst und der Pfaffenaue hat es massive Schäden durch Austrocknung gegeben“, so Schepp. Rund die Hälfte des Bibliser Waldes sei davon betroffen.

Im kommenden Jahr werden rund 44 000 Euro an Aufwand erwartet und etwa 25 000 Euro eingenommen. Es fehlen circa 19 000 Euro, die die Gemeinde finanzieren müsse. Der Pappelbestand wird weiter geschlagen und soll gegen Schwarz-Erle und Schwarznuss ersetzt werden. „Die haben lange Wurzeln und reichen bis zum Grundwasser. Wir sehen zu, dass wir mit Sorten aufforsten, die zum Standort passen“, so Schepp. Für das Pappelholz wird ein Ertrag von 17 300 Euro erwartet.

Die Gemeinde muss ihr Holz ab sofort selbst vermarkten und darf das nicht mehr dem Forstamt überlassen. Schepp riet der Gemeinde, sich der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) Starkenburg anzuschließen, in dem sich die Kommunen in Ried und Bergstraße mit Waldbesitz zusammengetan haben. „Mit diesem Verband arbeiten wir gut zusammen“, bestätigte Schepp. Der Ausschuss empfahl einstimmig sowohl den Zuschuss für den Wirtschaftsplan als auch den Beitritt.

ZAKB baut im Frühjahr

Ebenso einstimmig waren die Empfehlungen für die „Lokale Partnerschaft“, in der nicht nur Politiker, sondern auch Vertreter aus Kultur, Wirtschaft und Handel sowie der sozialen Gruppen vertreten sind. Der Bescheid für die Fördermittel ist inzwischen erteilt worden. Bürgermeister Felix Kusicka gab noch einen Sachstandsbericht zum ZAKB-Standort. Der Bebauungsplan ist inzwischen vom Regierungspräsidium Darmstadt genehmigt worden. Der Baubeginn soll im ersten Quartal 2020 sein. cid

© Südhessen Morgen, Samstag, 07.12.2019