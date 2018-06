Anzeige

Bürstadt. Bürstadts Erster Stadtrat Walter Wiedemann hat den Hessischen Verdienstorden am Bande erhalten. Der Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier überreichte die Auszeichnung am Dienstag in Wiesbaden. Neben Wiedemann wurden noch drei weitere Personen ausgezeichnet. Bernd Abeln aus Dreieich erhielt das Bundesverdienstkreuz am Bande. Georg Wilhelm Lewandowski aus Kassel und Wolfgang Nickel aus Wiesbaden erhielten ebenfalls den Hessischen Verdienstorden am Bande.

Für Walter Wiedemann ist die Auszeichnung etwas ganz Besonderes. „Nach meinem ersten Tandem-Fallschirmsprung am Sonntag war dies ein weiterer Höhepunkt“, erzählt er schmunzelnd. „Alexander Bauer hat mich vor längerer Zeit schon vorgeschlagen. Und nun kam die Post aus der Staatskanzlei in Wiesbaden“, berichtet er dem „Südhessen Morgen“ auf Anfrage.

Mit der Einladung stand er vor der Aufgabe, den kleinen Personenkreis auszuwählen, der mitfahren durfte. Er entschied sich für seine Frau, die beiden Kinder und das Enkelkind, das vergangene Woche ein Jahr alt geworden ist. Außerdem fiel die Wahl auf einige Wegbegleiter: Bürgermeisterin Bärbel Schader und ihr Mann, Altbürgermeister Alfons Haag, Landtagsabgeordneter Alexander Bauer und Staatssekretär Thomas Metz. Ehrenbürger Horst Strecker „war im Urlaub“ und der Bundestagsabgeordnete Michael Meister sei „aus Berlin nicht weggekommen“.