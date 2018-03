Anzeige

Es ist ein Wandel spürbar in der Kraftwerksgemeinde Biblis. 40 Jahre hat der ländliche Ort mit dem Atomkraftwerk gelebt. Es waren fette Jahre für die Gemeindekasse. Es waren gute Jahre für Generationen von Mitarbeitern und ihre Familien, für zahlreiche externe Firmen, die von den Aufträgen profitierten. Dann die Stilllegungsverfügung. Der Schock saß tief. Man muss kein Atomkraftbefürworter sein, um die Menschen zu verstehen. Auch wenn die anstehenden 15 Jahre des Rückbaus noch Arbeit und Aufträge in reduziertem Umfang bedeuten mögen – die Stimmung hat sich verändert. Zu den Zeiten des Leistungsbetriebs im Kraftwerk stand der weit überwiegende Teil der Bibliser und der Menschen in der näheren Umgebung voll und ganz hinter der Atomkraft. Sie war ihr Brötchengeber. Nun, nach dem längst besiegelten Aus für Biblis, lassen Menschen Sorgen zu. Das war aus den Wortmeldungen bei der Infoveranstaltung am Dienstag deutlich herauszuhören.

Die Bundesregierung hat den großen Stecker gezogen. Biblis aber bleibt Atomstandort – nämlich Atom-Altlasten-Standort. Noch für Jahrzehnte ist das Zwischenlager für hoch radioaktiven Abfall in Betrieb. Der Staat nimmt es dem vertrauten Betreiber RWE aus den Händen, und die Menschen fürchten um die Sicherheit der Anlage. Dies, obwohl der neue Betreiber nur zu gleichen Bedingungen wie zuvor RWE agieren kann. Es erscheint einem unheilvoll: Die blühende Zukunft ist Vergangenheit, die strahlende Gefahr indes bleibt vor der Haustür.

Dialog zweier älterer Damen beim Verlassen der Veranstaltung am Dienstagabend: „Bis die ein Endlager gefunden haben, leben wir schon lange nicht mehr. Uns kann‘s egal sein.“ Die Andere: „Ja, aber unseren Kindern und Enkeln nicht.“