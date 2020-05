Wartezeit am Klavier überbrückt

Biblis.Mit sechs Jahren hat Herbert Ritzert angefangen, bei Hildegard Arras Klavier zu lernen. Die Musik hat ihn sein ganzes Leben begleitet. Am 26. Mai wird er 65 Jahre, aber die große Feier mit einer Abordnung aller fünf Chören, die er derzeit leitet, fällt wegen Corona aus.

„So einen Auflauf wie bei meinem 60. wird es nicht geben. Damals waren außer den Sängern noch viele Politiker und die Pfarrer aus Biblis und Bobstadt da“, bedauert der Oberstudienrat mit den Fächern Musik und Sport, der den Lockdown aus verschiedenen Perspektiven miterlebt. Er ist noch ehrenamtlich in der Kommunalpolitik aktiv – und auch hier geht wenig bis gar nichts.

Soziale Kontakte fehlen

Vor allem tut es ihm um die Singstunden leid, die seit dem 16. März ausfallen. Im Bürgerzentrum könnten ab dem 2. Juni wieder welche stattfinden, allerdings ist noch nicht klar, wie die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können. „Bei einigen Chören könnte ich mit Männern und Frauen getrennt und nacheinander proben, aber es wird dann schwierig, wenn die verschiedenen Stimmen zusammenkommen“, so der Chorleiter.

Viele seiner Sänger sind über 70 und somit aus der Risikogruppe. Ritzert hat jedoch mit etlichen Kontakt über das Handy, per SMS und Whats App. Da werden gute Wünsche ausgetauscht, man schreibt sich, wie es einem geht und macht sich Mut. „Manche der Chormitglieder sind inzwischen alleinstehend, manche haben schwere Diagnosen wie Krebs und sie freuen sich auf die wöchentlichen Singstunden und den Kontakt miteinander. Das ist der große, soziale Aspekt, der weit über das Singen hinaus geht. Und der fehlt jetzt ebenfalls. Das Menschliche in den Chören ist unschlagbar“, betont Ritzert.

Die Sänger kennen sich seit vielen Jahren, unterstützen sich gegenseitig und halten fest zusammen. Das ist ein Aspekt, der Ritzert sehr gefällt und ihn auch immer wieder motiviert. Denn immerhin ist er an fünf Abenden unterwegs, um Singstunden zu halten. „Manchmal bin ich schon ein wenig erledigt, denn es ist anstrengend“, berichtet der hauptberufliche Lehrer an der Karl-Kübel-Schule in Bensheim. Seine Ehefrau Christiane ist die Leiterin der Lindenhofschule in Groß-Rohrheim und musste ihren 60. im Mai ebenfalls ohne große Feier absolvieren. Aber die beiden erwachsenen Töchter und die zwei Enkelkinder entschädigen für vieles.

Recherche nach Partituren

Glücklicherweise waren die beiden großen Jubiläen vom Frohsinn Biblis und der Sängerlust Gernsheim bereits 2019 – beides Ritzerts Chöre. Allerdings wird die Chorgemeinschaft Bürstadt im November 70 Jahre alt und für das Jubiläum waren zwei gemeinsame Stücke geplant, für die rund 300 Leute gemeinsam gesungen hätten. „Ob das stattfindet, steht noch in den Sternen“, so der Dirigent. Was ihn aber noch mehr schmerzt, ist der eigentlich geplante Auftritt von dreien seiner Chöre, den Liederkränzen Bürstadt und Bobstadt sowie dem Katholischen Kirchenchor Bobstadt. Sie alle würden am dritten Advent in der Bobstädter Kirche singen. Das werde wahrscheinlich jedoch nicht klappen, weil die Zeit für die Proben nicht ausreiche.

Bis er wieder vor seinen Sängern stehen kann, sitzt er oft am Klavier, studiert neue Stücke für die Chöre ein und recherchiert im Internet nach Noten und Partituren. In der Schule war er bisher auch nur einige Male, denn Sport und Musik sind erstmal ausgesetzt. Lediglich die Abiturienten hat er im März zweimal beaufsichtigt. „Ich gehöre ja ebenfalls zur Risikogruppe“, meint Ritzert mit einem Augenzwinkern. Mit seiner Lehrertätigkeit will er indessen bald aufhören. Das Alter dazu hat er erreicht.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 26.05.2020