„Was ist mit meinem Kuscheltier?“

Biblis.„Gut, dass wir ein Baby daheim haben, wenn der Rauchmelder angeht, schreit das mit und wir wachen auf jeden Fall auf“, erklärte eines der Kindergartenkinder den beiden Feuerwehrleuten Johannes Berg und Patrik Kranz. 30 Jungen und Mädchen der katholischen Familien-Kindertagesstätte Sonnenschein Biblis besuchten den örtlichen Feuerwehrstützpunkt, lernten, wie man einen Notruf absetzt und durften dank der Atemmaske kurz mal zu Darth Vader werden.

Einen Tag später kam die Feuerwehr dann zu Besuch in die Einrichtung. „Wann ruft ihr denn die Feuerwehr?“, wollte Johannes Berg von den Kindern wissen. Sie hielten interessante Szenarien bereit, wie: „Mama backt einen Auflauf, schläft ein und plötzlich brennt es.“ Alle kannten die Notrufnummer und die meisten wussten auch, was sie dann zu sagen haben: den Namen, was passiert ist, wo es brennt, ob Personen noch im Haus sind. „Und ganz wichtig, ihr dürft dann nicht einfach auflegen. Beleibt dran, euer Gegenüber hat noch einige Fragen, die wichtig sind für den Einsatz“, erklärte Berg.

Die Jungen und Mädchen hatten zudem bereits gelernt, dass sie das Gebäude, das brennt, verlassen und nach draußen gehen sollten. „Aber wenn ich denke, da ist noch mein Freund drin?“, fragte ein Junge. Die Feuerwehrleute schärften den Kindern ein, dass sie niemals zurück ins brennende Haus laufen dürfen. Sie seien draußen wichtig, um den Feuerwehrleuten zu berichten, dass sie jemanden vermissen. „Und was ist mit meinen Kuscheltieren?“, ging es nun weiter. Die beiden Feuerwehrleute versuchten den jungen Besuchern klar zu machen, dass sie sich erst mal selbst in Sicherheit bringen müssten. Zu einem verlören sie kostbare Zeit für ihre Rettung, zum anderen könnten sie vollgepackt mit Spielsachen schnell hinfallen. „Nach dem Einsatz schauen wir mal nach den Kuscheltieren“, beruhigt Berg die Kinder.

Nicht verstecken

Ebenso kam zur Sprache, dass die Jungen und Mädchen sich nicht vor Feuer verstecken sollen. „Es ist für uns Feuerwehrleute ganz schwierig euch zu finden, wenn ihr euch unter dem Bett oder im Kleiderschrank versteckt“, sagte Berg. Am besten immer laut rufen. Nachdem den Kindern dann noch das Prinzip des Rauchmelders erklärt worden war, ging es in die Halle, wo den Jungen und Mädchen gezeigt wurde, was ein Feuerwehrmann im Einsatz alles an hat. Hierbei ging es vor allem darum, den Kindern die Angst vor der Montur zu nehmen. „Darunter steckt ein netter Helfer, auch, wenn ihr ihn kaum als Menschen erkennt und die Atemmaske seltsame Geräusche macht“, erklärten Kranz und Berg.

Die Kinder schauten sich den Feuerwehrmann in Einsatzausrüstung dann genau an und durften selbst mal eine Atemmaske aufziehen. Das fanden sie „voll cool“, ebenso die Heimfahrt zum Kindergarten mit dem Feuerwehrauto.

Einen Tag später schaute die Feuerwehr in der Einrichtung vorbei. Es wurden mit den Kindern Experimente gemacht. Das Brandhaus konnte gelöscht werden, und auch das Feuerwehrauto war äußerst beliebt bei den Kindern.

