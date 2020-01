Wasser fließt nur tröpfchenweise

Biblis.Ein Rohrbruch in der Bibliser Lindenstraße, Ecke Lenaustraße hat am Montagnachmittag dafür gesorgt, dass aus den Leitungen der umliegenden Häuser nur noch tröpfchenweise Wasser aus den Leitungen floss. Wie die e-netz Südhessen, Netzbetreiberin der Entega, mitteilt, ist der Schaden am Dienstag wieder behoben und das defekte Rohrstück ausgetauscht worden.

Anwohner hatten sich am späten Montagnachmittag gemeldet und sich über stark abgesunkenen Wasserdruck beschwert, wie ein Sprecher auf Anfrage berichtet. Gleichzeitig sei in der Leitstelle des Wasserversorgers ein starker Druckabfall festgestellt worden. Der Rohrbruch war schnell entdeckt: Eine Pfütze verriet dem Reparaturtrupp, wo sich die schadhafte Stelle befand. Weitere Messungen waren damit nicht mehr nötig. Bis 23.45 Uhr sei in den meisten Häusern das Wasser wieder in gewohnter Weise aus dem Hahn gesprudelt. sbo

