Biblis.Die evangelische Kirchengemeinde Biblis lädt am Samstag, 25. August, von 9 bis 11.30 Uhr zum Kinderkirchenmorgen ins Gemeindehaus der evangelischen Kirche ein. Zum Thema „Sturmstillung” sind alle Kinder ab sechs Jahren willkommen. Nach einem gemeinsamen Frühstück steht der Minigottesdienst an. Danach sind Spielen, Basteln und Spaß angesagt. Bei den sommerlichen Temperaturen gibt es passend zum Thema eine Wasserrutsche im Pfarrgarten vor der Kirche. Die Kinder sollten Badesachen, Handtuch und gegebenenfalls Wechselkleidung mitbringen.

Die weiteren Termine der Kinderkirchenmorgenreihe sind jeweils samstags am 22. September, 20. Oktober und 15. Dezember. Immer im evangelischen Gemeindehaus, Darmstädter Straße 76 in Biblis. Die Organisatoren bitten um Anmeldung der Kinder für den jeweiligen Kinderkirchenmorgen per E-Mail an ev.biblis@gmail.com oder telefonisch zu den Öffnungszeiten des Pfarrbüros unter 06245/70 39. str

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 23.08.2018