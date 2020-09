Wasserspeier sitzen wieder

Freiwilligentag

Engagement mit Abstand

Weniger Projekte, weniger Helfer, kein Abschlussfest am Rein-Neckar-Zentrum – der Viernheimer Freiwilligentag am 19. September hat in diesem Jahr deutlich verkleinerte Ausmaße. Wegen der Corona-Beschränkungen ist der Aktionstag ...