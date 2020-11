Wattenheim soll Krippe bekommen

Wattenheim.Das Dorfzentrum Wattenheim wird in Kürze mit W-LAN ausgestattet. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats diskutiert. In Wattenheim kann die Antenne im Gegensatz zur Anlage in Nordheim außen angebracht werden und strahlt in Richtung der Schulstraße und der Feuerwehr. Besonders freute sich Bianka Muhs: „Ich finde es super. Wir haben uns ja seit 2016 darum bemüht.“

Für das gemeindeeigene Wiesendreieck an der Beunestraße, Ecke „Am langen Wingert“ könnte sich Thomas Kuhn (CDU) ein Pflanzbeet für die Kindertagesstätte Glückskäfer vorstellen, das unter dem Motto „Pflück dein Frühstück“ von Eltern und Erzieherinnen betreut wird. Dazu gibt es demnächst Gespräche, zu denen der Bürgermeister grünes Licht gegen hat.

Hinter dem Mini-Grundstück liegt ein Garten. Die Gemeinde denkt daran, einen Teil davon zu pachten, um einen Container aufzustellen, oder sogar den alten Kindergarten in der Rheinstraße wiederzubeleben, um dort eine Krippe einzurichten, weil der Bedarf so groß ist. Das Teilstück von der St.-Christophorus-Straße bis zum Damm wird geteert. Da es stark abschüssig ist, wird sich die Gemeinde eine Lösung überlegen, damit Kinder oder Radfahrer nicht in den Verkehr geraten, wenn die Pkw zum Abbiegen halten.

Flutlicht am Sportplatz defekt

Das defekte Flutlicht auf dem Sportplatz und die zugehörigen Verkabelungen und Leitungen sind von einem Bibliser Fachunternehmen begutachtet worden. Es liegen verschiedene Angebote vor, die unterschiedliche Beleuchtungsarten wie Halogen oder LED berücksichtigen.

Bürgermeister Volker Scheib informierte den Ortsbeirat, dass am 1. Dezember im Bibliser Bürgerzentrum ein Runder Tisch zum Thema Sportstättenkonzept stattfindet, zu dem alle Sportvereine der Großgemeinde eingeladen sind. Dann soll über die Nutzung der Plätze gesprochen werden. Der Hartplatz in Wattenheim sei nicht stark frequentiert. „Ich möchte erst abwarten, welche Impulse von den Vereinsvertretern kommen“, sagt der Bürgermeister deshalb. Der stellvertretende Ortsvorsteher Dieter Kern (SPD) machte den Vorschlag, sich mit Riedrode in Verbindung zu setzen, weil der dortige Sportplatz eine neue Beleuchtung erhalten hat. Für die LED-Technik gebe es Fördergelder. cid

© Südhessen Morgen, Montag, 30.11.2020