Wechsel im Bibliser Rathaus

Biblis.In Biblis steht der Amtswechsel an der Verwaltungsspitze an. Während einer öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung am Mittwoch, 25. März, um 19 Uhr im Saal des Bürgerzentrums wird Volker Scheib zum neuen Bürgermeister ernannt. Gleichzeitig erfolgt die Verabschiedung von Bürgermeister Felix Kusicka, der seinem Nachfolger die Ernennungsurkunde überreichen wird. Die Vereidigung und Verpflichtung des neuen Amtsinhabers übernimmt Gemeindevertretervorsitzende Rita Schramm. Der neue Rathauschef wird eine Ansprache halten, außerdem sind Grußworte eingeplant. Felix Kusicka wird Dankesworte an die Anwesenden richten. Musikvorträge von Rainer Weis und Herbert Ritzert runden den offiziellen Teil ab, an den sich ein Umtrunk anschließt. Die Bevölkerung ist eingeladen. ps

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.02.2020