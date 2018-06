Anzeige

Biblis.Mit Qi Gong entspannt und bewegt durch den Sommer: Hierzu lädt auf sportliche Weise die Turngemeinde Biblis ein. Der Verein bietet ab heute jeden Donnerstagabend Übungen zur ganzheitlichen Gesundheitsförderung mit Monika Hedrich-Lehmann an. Der neue Kursblock „Qi Gong – Ein Weg des Herzens“ startet am heutigen Donnerstag, 14. Juni, um 18 Uhr im Bewegungsraum des Schulfördervereins Biblis, Kirchstraße 1. Der Zugang erfolgt über den Schulhof der Grundschule. Ein weiterer Kursblock mit Schwerpunkt Wirbelsäule ist bereits in Vorbereitung.

Eigene Heilkräfte stärken

Aus der alten überlieferten Kultur Chinas werden sanfte, fließende und harmonische Bewegungen zur Stärkung der eigenen Heilkräfte und zum Schutz der Gesundheit gelehrt und praktiziert. Innere Ruhe, Konzentration und Ausgeglichenheit sowie Beweglichkeit werden dadurch gefördert. Es handelt sich hierbei um Übungen in Ruhe und Bewegung, bei denen besondere Aufmerksamkeit auf die Vorstellungskraft und das Führen und Leiten der Lebensenergie gelegt wird.

Qi Gong ist ein entspannter Weg zurück zur eigenen Mitte, der innere Kraft und Lebensfreude schenken will. Die sanften Bewegungsabläufe sind für Jung und Alt gleichermaßen geeignet. Natürlich ist wie immer ein kostenloses Probetraining möglich. Auch Quereinsteiger sind im laufenden Kursblock willkommen.