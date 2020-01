Wehr fällt vier Bäume

Biblis.„Baum auf Straße“ hieß es am Dienstagmittag für die Feuerwehren der Gemeinde Biblis. Der Sturm hatte einen Tannenbaum in der Straße „Am Rübgarten“ in Bewegung gebracht. Gegen 12.05 Uhr wurden die Brandschützer Biblis zur technischen Hilfeleistung alarmiert. Der Baum ragte von einem Grundstück über eine Gartenmauer und weit über die Mitte der Straße hinaus. Laut der Feuerwehr konnte die Straße in Richtung Park and Ride-Platz nicht mehr befahren werden.

Die zehn Einsatzkräfte vor Ort sicherten den Bereich weiträumig ab und zerlegten die Tanne in kleine Stücke, um die Straße wieder frei zu machen. Danach mussten sie noch drei weitere große Tannenbäume fällen. Laut Feuerwehr bestand die Gefahr, dass diese bei den nächsten Sturmböen auf die Straße fallen und vielleicht Menschen treffen könnten. Eine Stunde später beendeten die Helfer ihren Einsatz. red

