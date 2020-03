Weitere Absagen möglich

Biblis. Die Bibliser Gemeindeverwaltung hat die für Sonntag, 8. März, geplante Sportlerehrung aufgrund der unsicheren Lage in Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus vorsorglich abgesagt.

„Es handelt sich um eine reine Schutzmaßnahme, um das Risiko einer Ansteckung zu minimieren. Es wäre unseren Bürgern nicht plausibel zu vermitteln, wenn eine Großveranstaltung in der Grundschule abgesagt wird und die Gemeinde Biblis am Tag darauf ihre Sportlerehrung durchführt“, so Bürgermeister Kusicka.

Hinsichtlich der Veranstaltungen in den nächsten Wochen steht die Gemeindeverwaltung mit den Organisatoren in Kontakt, um zu beraten, wie man damit umgeht. „Es steht zunächst die Risikominimierung im Vordergrund und mögliche einschneidende Maßnahmen zu vermeiden.

„Wir werden dies mit den Organisatoren besprechen und das Risiko bei jeder Veranstaltung einzeln beurteilen, da dies doch sehr unterschiedlich sein kann. Ich bitte schon jetzt um Verständnis, wenn es zu weiteren Absagen von Veranstaltungen kommen sollte“, so Bürgermeister Kusicka. Eine allgemeine, darüber hinausgehende Handlungseinschränkung seitens des Gesundheitsamtes gebe es derzeit nicht, denn das Risiko sei bei jeder Veranstaltung sehr unterschiedlich. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 06.03.2020