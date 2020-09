Weitere Bänke für Friedhof geplant

Nordheim.Die jüngste Sitzung des Nordheimer Ortsbeirats nutzten die Fraktionen für eine Gemarkungsrundfahrt. Treffpunkt war am Friedhof. Ortsvorsteherin Renate Weissbrodt (SPD) freute sich: „Die Baumgräber werden gut angenommen, und gerade heute Morgen waren die Mitarbeiter vom Bauhof hier.“ Bürgermeister Volker Scheib hatte sein Notizbuch dabei, um sich alle Anliegen und Wünsche zu notieren.

Rückzugsorte schaffen

„Es gibt immer ein paar Punkte, an denen es klemmt wie das Unkraut, der Rasen oder das Tor“, sagte Scheib und fügte an: „Die Leute müssen sich mit dem Friedhof identifizieren.“ Er habe bereits mit Pfarrer Arne Polzer gesprochen und sei sich mit ihm einig, dass es Ruhe- und Rückzugsorte geben muss. Aber auch die Kommunikation brauche ihren Raum. Deshalb soll es weitere Bänke geben und auch Bäume. Die Lücken am hinteren Ende seien unschön. „Langfristig brauchen wir eine Planung“, meinte Scheib.

Für die nächste Station ging es auf die andere Straßenseite. Zu den dort vorgesehenen Planungen konnte der Bürgermeister einige Neuigkeiten vermelden. Ein Gewerbegrundstück in das Baugebiet zu integrieren, bringe für alle Einschränkungen mit sich: für den Gewerbebetrieb und für die künftigen Bewohner.

„Die Auflagen kommen vom Regierungspräsidium Darmstadt. Der Obsthof Schneider will etwas für die nächsten Generationen bauen. Da müssen wir ehrlich sein, was geht und was nicht“, merkte Volker Scheib an. So positiv das Vorhaben des Obsthofs sei, in Kombination mit dem Baugebiet sei das fast unmöglich. Die Erweiterung des Ortsteils in Richtung Wattenheim zu legen, sei aber ein gangbarer Weg, so der Bürgermeister.

Nächster Stopp war in der Straße „Zum Steiner Wald“am Graben, der für die Entwässerung genutzt wird. Wie so oft ist er am Ende des Sommers zugewachsen und müsste gemäht werden. „Aber die Pflanzen darin nehmen auch einen Teil des Wassers auf“, so Scheib. Zudem ist das Geländer stark verbeult.

Durch die Schleegasse ging es zurück. Dort sprachen die Ortsbeiräte und die vielen interessierten Gäste über alte Brandwege, die parallel zu den Höfen und Grundstücken führen. „Sie waren einst für die Feuerwehr gedacht. Heute werden sie unter anderem von den Anwohnern als weitere Zufahrten genutzt“, so die Ortsvorsteherin.

