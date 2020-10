Weitere Tests im Altenheim

Biblis.Die Infektionsfälle im Bibliser Seniorenheim „Am Weichweg“ sind inzwischen auf elf gestiegen. Dies bestätigt Peter Müller, Pressesprecher der Best Care GmbH, die das Heim betreut. Betroffen sind neun Bewohner und zwei Mitarbeiter. Alle zeigten weiterhin keine Symptome. Müller schließt nicht aus, dass noch weitere Infektionsfälle bekannt werden, denn nicht alle Mitarbeiter seien am Testtag in

...